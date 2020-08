Donald Trump dejó de usar música de The Rolling Stones tras amenaza de demanda

El Presidente Donald Trump dejó de utilizar "You Can't Always Get What You Want" de The Rolling Stones en sus mítines de campaña, luego de que la banda amenazar con demanda por uso sin permiso.

Según la periodista Kelly O'Donnell, el mandatario de Estados Unidos ha optado por la "YMCA" de The Village People desde que el equipo legal de la banda británica notificara que "el uso no autorizado de sus canciones constituirá una violación de su acuerdo de licencia".

"Ahora que lo he visto varias veces en varios eventos, claramente 'YMCA' de The Village People es ahora la canción de salida del presidente que reemplaza a los Rolling Stones", dijo Donnell.

En junio pasado, el líder de Village People también se había referido al uso de canciones del grupo por parte de Trump. "Le pido que ya no use mi música en sus mítines, especialmente 'Y.M.C.A.' y 'Macho Man'", luego de las protestas de George Floyd y las marchas Black Lives Matter. Lo siento, pero ya no puedo mirar para otro lado", dijo en esa oportunidad.