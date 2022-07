Familia y The Rolling Stones autorizan biografía de Charlie Watts

En el último trimestre de este año se publicará una biografía oficial del baterista Charlie Watts, autorizada por su familia y por The Rolling Stones.

Titulada "Charlie's Good Tonight: The Authorized Biography of Charlie Watts" incluye prólogos de Mick Jagger y Keith Richards y un preludio del ex mánager y productor de la banda, Andrew Loog Oldham.

El libro fue escrito por el escritor y locutor Paul Sexton, quien ha seguido a la banda durante más de 30 años. Incluye nuevas entrevistas con Jagger, Richards y Ronnie Wood, así como con "innumerables" familiares, amigos y colaboradores.

"Mi padre era una persona intensamente humilde y privada fuera del escenario, que disfrutaba y protegía su tiempo privado en casa con nosotros", dijo Seraphina Watts, hija del baterista, en un comunicado.

Watts murió el 24 de agosto de 2021, a la edad de 80 años, solo semanas antes de retornar a los escenarios tras la pandemia.