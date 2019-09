The Rolling Stones anuncia registro en vivo grabado en Argentina

Como parte de la gira de promoción de "Bridges to Babylon", en 1998 la banda británica The Rolling Stones se presentó en Argentina, show que será lanzado tanto en audio como en video dos décadas después.

"Bridges to Buenos Aires" es el nombre del registro del concierto realizado el 5 de abril de 1998 en el estadio de River Plate en Buenos Aires, Argentina, el último de los cinco que se hicieron en el lugar.

El show de dos horas contó con temas del disco "Bridges to Babylon" junto con muchos clásicos y una aparición especial de Bob Dylan, quien se unió a los Stones para una interpretación de "Like a Rolling Stone".

"Bridges to Buenos Aires" se lanzará el 8 de noviembre como un conjunto de dos CD con DVD o Blu-ray. También estará en video digital, audio digital y un LP translúcido de edición limitada azul, triple vinilo de 180 gramos.

La película del concierto se restauró de las cintas maestras originales, mientras que el audio se remezcló y se remasterizó a partir de las grabaciones multipista en vivo.

Setlist de "Bridges to Buenos Aires"

1. "(I Can't Get No) Satisfaction"

2. "Let's Spend The Night Together"

3. "Flip The Switch"

4. "Gimme Shelter"

5. "Sister Morphine"

6. "Its Only Rock 'n' Roll (But I Like It)"

7. "Saint Of Me"

8. "Out Of Control"

9. "Miss You"

10. "Like A Rolling Stone" (featuring Bob Dylan)

11. "Thief In The Night"

12. "Wanna Hold You"

13. "Little Queenie"

14. "When The Whip Comes Down"

15. "You Got Me Rocking"

16. "Sympathy For The Devil"

17. "Tumbling Dice"

18. "Honky Tonk Women"

19. "Start Me Up"

20. "Jumpin' Jack Flash"

21. "You Can't Always Get What You Want"

22. "Brown Sugar"