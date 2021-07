The Rolling Stones confirma su regreso a los escenarios para septiembre

La gira No Filter de The Rolling Stones se retomará a fines de septiembre, con lo que marcará el regreso a los escenarios de la legendaria banda británica tras el inicio de la pandemia.

"Queremos agradecerles a todos por su paciencia durante este momento tan difícil y sin precedentes", dijo el grupo en un comunicado para informar las fechas de sus shows en Estados Unidos.

La banda actuará el 26 de septiembre en The Dome at America's Center de St. Louis. Los 13 shows en EE. UU. se extenderán hasta noviembre.

Con esto, la banda volverá a actuar en vivo después de dos años tras un concierto en Miami en agosto de 2019.

