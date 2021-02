The Weeknd aumentó increíblemente sus streams en Spotify tras su show de anoche

The Weeknd se presentó en solitario en el Super Bawl de este año, y no decepcionó. Las reproducciones totales de The Weeknd aumentaron casi un 220% en Spotify durante la noche del partido en Estados Unidos. En Tampa -la ciudad en la que se desarrolló el partido-, "Blinding Lights" y "Save Your Tears" fueron las dos canciones más escuchadas del artista en las horas siguientes a su actuación.

A eso se suma que el éxito del intérprete no es ajeno a los chilenos, ya que Santiago de Chile es la tercera ciudad en el mundo donde más se escucha al artista, luego de Ciudad de México y Los Ángeles (EEUU).

Tras el gran juego, los oyentes se sintieron nostálgicos, y varios de los éxitos de The Weeknd interpretados durante el descanso experimentaron un aumento global en comparación con el domingo pasado (31 de enero):

o "House Of Balloons / Glass Table Girls" vio un aumento de más del 1,140% en escuchas.

Otros datos:

. "Can't Feel My Face" vio un aumento de más del 340% en escuchas

. "I Feel It Coming" vio un aumento de más del 300% en escuchas

. "The Hills" vio un aumento de más del 235% en escuchas

. "Starboy" vio un aumento de más del 230% en escuchas

Top 5 de las canciones más reproducidas de The Weeknd, a nivel mundial (últimos 3 meses):

"Blinding Lights"

"Hawái - Remix" (Feat. Maluma)

"Save Your Tears"

"In Your Eyes"

"Smile" by JUICE WRLD feat. The Weeknd

Top 5 de las ciudades que más escucharon a The Weeknd, a nivel mundial:

Ciudad de México

Los Angeles

Santiago de Chile

Chicago

Sydney