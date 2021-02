The Weeknd lanza álbum recopilatorio en la previa de Super Bowl

El músico The Weeknd, que este domingo protagoniza el espectáculo del medio tiempo en el Super Bowl, lanzó este viernes "The Highlights", un álbum recopilatorio que recorre su trayectoria.

Dada la gran audiencia general del Super Bowl, el álbum "The Highlights" es una forma de presentar algunas de las obras más notables de The Weeknd en un solo lugar. Si bien este no es un álbum de "Grandes éxitos", ofrece al nuevo oyente un recorrido por algunos de los mejores y favoritos trabajos del artista icónico.

Además, The Weeknd anunció recientemente el After Hours World Tour. La gira mundial de 104 fechas comenzará el 14 de enero de 2022 en Vancouver en Pepsi Live en Rogers Arena con paradas en Chicago, Dallas, Los Ángeles, Miami, París, Londres y más, antes de terminar el 18 de noviembre en Glasgow en SSE Hydro.