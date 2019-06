Thom Yorke anuncia nuevo disco solista "ANIMA"

El cantante Thom Yorke anunció este miércoles el lanzamiento de su nuevo álbum solista "ANIMA" para el próximo 27 de junio.

El disco fue producido y compuesto por Yorke junto a Nigel Godrich, productor conocido por su larga relación laboral con el grupo Radiohead.

La producción estará integrada por nueve canciones entre las que destaca "Dawn Chorus", tema que Radiohead ha interpretado en vivo pero que nunca había sido editada en un álbum.

Además de este LP, Yorke reveló que estrenará un cortometraje trabajado junto a Paul Thomas Anderson bajo el formato "one-reeler". Mediante un video el músico explicó que este clip consiste en "una película, específicamente una caricatura o una comedia de 10 a 12 minutos dentro de una cinta, muy popular en la época del cine mudo".

Esta producción audiovisual, que será musicalizada con "ANIMA", debutará exclusivamente a través de Netflix el mismo 27 de junio

ANIMA, a new record by me. 27 June. https://t.co/NwpVU3fvqu pic.twitter.com/3H9nZI5Qqi