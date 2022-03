Fue liberada la primera pista creada por el líder de Radiohead, Thom Yorke, quien musicalizó parte de la banda sonora de la sexta y última temporada de la serie de drama histórico, "Peaky Blinders". Fue titulada "5.17". La segunda, "That's what horses are", será publicada el dos de abril. Mientras que la parte final se estrenará en Netflix el 10 de junio.

