El guitarrista y líder de Rage Against the Machine recientemente lanzó un disco en solitario, "The "Atlas Underground Flood", y como costumbre del músico, reunió a colegas del rock para participar en su producción. Uno de ellos son los integrantes Metallica, Kirk Hammett y de Rush, Alex Lifeson, quienes en el tema "I Have Seen The Way" despliegan –entre beats electrónicos mezclador por Dr. Fresch– su potencial.

