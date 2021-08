Tras dos semanas, aparecen primeros casos de Covid-19 en asistentes a Lollapalooza

Desde el 29 de julio hasta el 1 de agosto, el festival Lollapalooza vivió su versión presencial tras cancelarse en 2020 como el primer evento masivo desde el inicio de la pandemia. Dos semanas después, se reportan casos de Covid-19 en asistentes.

Los asistentes debían mostrar un comprobante de vacunación o una prueba negativa de las últimas 72 horas, y los organizadores han dicho que alrededor del 90 por ciento del público estaba vacunado y el uso de mascarilla no estaba obligado.

La Dra. Allison Arwady, Comisionada de Salud Pública de Chicago, anunció por Twitter que tras 14 días se habían identificado 203 casos de Covid-19 vinculados a Lollapalooza, de un total de 385 mil asistentes.

Arwady dijo que hay una tasa de aproximadamente 4 casos conocidos por cada 10mil asistentes vacunados y 16 casos conocidos por cada 10 mil asistentes no vacunados. Asimismo, no se han reportado hospitalizaciones ni muertes al miércoles 11.

We are now 14 days past the first day of Lolla and we are continuing to investigate cases of COVID. There have been no unexpected findings at this point and NO evidence at this point of “super-spreader” event or substantial impact to Chicago’s COVID-19 epidemiology. — Dr. Allison Arwady (@DrArwady) August 12, 2021

Of the estimated 385k attendees at Lolla, 90%+ were vax'd.

0.0004% (4 in 10,000) of vaccinated attendees have reported testing positive.

0.0016% (16 in 10,000) of unvaccinated attendees have reported testing positive.

As of 8/11, no hospitalizations or deaths have been reported. — Dr. Allison Arwady (@DrArwady) August 12, 2021