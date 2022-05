Va por el récord: Coldplay anunció su octavo show en Buenos Aires

Si en Chile ya logró el récord, en Argentina la próxima gira de Coldplay va por una marca histórica en la cartelera de conciertos en Buenos Aires.

La banda inglesa anunció un octavo show en la capital argentina para el 5 de noviembre en el Estadio Monumental de River Plate, con lo que llegarían a cerca de 500 mil entradas vendidas.

Con estas ocho fechas, los hombres de "Fix You" superan con creces los cinco shows de The Rolling Stones de 1998 y los seis del regreso de Soda Stereo en 2007.

Ahora, van por el récord de los 9 conciertos que Roger Waters realizó en 2012 con su gira de The Wall Live.

Además del octavo show en Argentina, la banda también anunció un quinto concierto en Sao Paulo para el 21 de octubre.

Eighth Buenos Aires and fifth São Paulo stadium shows just announced!



21 Oct - Allianz Parque, São Paulo (ELO presale 31 May, general sale 01 June)



05 Nov - Buenos Aires, Estadio River Plate (on sale 31 May)#MusicOfTheSpheresWorldTour pic.twitter.com/nzvjkoIqlk