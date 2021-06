Vicentico vuelve a lo solista: "Hay discos viejos míos que no puedo escuchar"

Luego de siete años alejado de su faceta solista y enfocado en el trabajo con Los Fabulosos Cadillacs, el cantante Vicentico estrenó su nuevo álbum "El pozo brillante", el sucesor del alabado "Último acto" de 2014.

"Tengo una cabeza un poco apocalíptica y esto no es una virtud ni un defecto. Pienso de un modo y me gusta escribir letras que van para ese lado, entonces algunas cosas parece que tienen que ver con lo que sucedió después, pero solo fue una casualidad. No tiene nada de profético", asegura el artista sobre el contenido de este nuevo trabajo.

El disco fue grabado entre 2018 y 2019 en un periodo que Vicentico recuerda como "muy lindo y entrañable". "El disco habla mucho del ahora, es un disco súper presente, estuvimos disfrutando mucho ese momento. Cuando pasen años y lo escuche voy a recordar esos momentos", complementó.

Efectivamente el álbum estuvo listo varios meses antes de su debut, pero debido a la pandemia no fue estrenado. "Todo era tan extraño e impredecible que no me parecía preocuparme por sacar un disco", indicó el músico, quien prefirió apegarse a las restricciones sanitarias y guardar cuarentena.

"Ahora, sí empecé a tener la sensación de que si no sacaba el disco se me iba a poner viejo en la cabeza", sostuvo, aunque al final decidió no hacerle cambios. "Estoy conforme con lo que está, no voy a sufrir con este disco como me pasa con otros. Hay discos viejos míos que no los puedo escuchar porque haría todo de otra manera", dijo.