La banda Megadeth lanzó "We’ll Be Back", su primera canción en seis años y el adelanto inicial de su próximo disco "The Sick, the Dying... and the Dead!", el cual será liberado el próximo 2 de septiembre. El tema marca el retorno del grupo tras el escándalo sexual de su bajista David Ellefson, teniendo que regrabar el álbum completo con un músico de Testament.

