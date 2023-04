Zendaya se presentó de sorpresa en Coachella durante show de Labrinth

Zendaya volvió a los escenarios musicales tras siete años, luego de aparecer por sorpresa en Coachella 2023 acompañando en dos canciones al británico Labrinth.

La estrella de la serie "Euphoria" cantó "I'm Tired" y "All of Us", ambas presentes en el popular show de HBO, siendo la primera de ellas co-escrita por la artista y nominada a los Emmy el año pasado.

La presentación de Labrinth fue aplaudida por sus ilustres invitadas sorpresa. La semana anterior, el cantautor subió al escenario a Billie Eilish, mientras que este sábado fue el turno de Zendaya y también de Sia junto a la bailarina Maddie Ziegler.

Sia, Labrinth, and Maddie Ziegler together again 😭😭😭



I’m so happy 🥰 pic.twitter.com/LpjBevylBm — Sia and Wanda’s 👼🏻 ᗢ (@wanda_sia) April 23, 2023