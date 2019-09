Actor revela que Netflix decidió ponerle fin a BoJack Horseman

El actor Aaron Paul, que interpreta a "Todd" en "BoJack Horseman", reveló que fue decisión de Netflix el terminar con la ficción animada.

"Nos enamoramos de esos personajes como todos ustedes, pero lamentablemente Netflix pensó que era el momento para bajar las cortinas y aquí estamos. Nos dieron un hogar por seis hermosos años, pero no hay nada que podamos hacer al respecto", detalló el artista en su cuenta de Twitter.

La semana pasada Netflix informó que la serie "BoJack Horseman" concluiría con la emisión de su sexta temporada, la cual contará con dos tandas a estrenarse el 25 de octubre y el 31 de enero de 2020.

"No podríamos estar orgullosos", agregó Paul.

We had a wonderful time making Bojack. Couldn’t be more proud. Fell in love with these characters just like everyone else did but sadly Netflix thought it was time to close the curtains and so here we are. They gave us a home for 6 beautiful years. Nothing we could do about it.