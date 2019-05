Dark y Black Mirror: Los estrenos que llegan a Netflix en junio

En el mes de junio la plataforma Netflix recibirá una serie de esperados estrenos y regresos, con la llegada de la segunda temporada de "Dark" y tres nuevos episodios de "Black Mirror" como lo más llamativo.

A casi dos años de su estreno original la producción alemana estrenará nuevos capítulos el próximo 21 de junio. En tanto "Black Mirror" liberará su quinta temporada este 5 de junio, con un episodio que incluirá a la cantante Miley Cyrus como protagonista.

En el apartado de series también regresará "Designated Survivor" con su tercera temporada; "Jessica Jones" con su tercera temporada; la segunda temporada de "Happy!" y todos los capítulos de "Glee".

En las películas destacan el clásico romático "Ghost: La sombra del amor" para el 1 de junio; la versión femenina de "Cazafantasmas"; la nominada al Oscar "I am Sam"; la versión de "Ghost in the Shell" protagonizada por Scarlett Johansson y "El bebé de Bridget Jones", entre otras.

Para el público amante de la música asoma como principal novedad el estreno de "Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story", un documental sobre el cantautor estadounidense dirigido por Martin Scorsese. Esta cinta arribará a Netflix el 12 de junio.

Revisa el listado completo de los estrenos de junio:

Series

Dark: Temporada 2 (21/06/2019)

Winden es una urbe donde un misterioso portal une distintas épocas, separadas por lapsos de 33 años. Jonas Kahnwald ha viajado al 2052. Pero el apocalipsis debe llegar.

Black Mirror: Temporada 5 (05/06/2019)

Un videojuego transforma una amistad de años, las redes sociales muestran un secuestro con rehenes y una niña establece una relación nociva con un robot.

Designated Survivor: Temporada 3 (07/06/2019)

Kirkman lanza su campaña electoral en medio de dilemas éticos, incidentes internacionales y una nueva amenaza terrorista en el país.

Bolívar: Una lucha admirable (21/06/2019)

Filmada en escenarios reales, esta serie cuenta la historia del libertador que quería unir a su pueblo para acabar con la opresión del Imperio español.

Marvel - Jessica Jones: Temporada 3 (Disponible en Junio)

Jessica busca a un astuto asesino serial mientras Trish despliega sus nuevos poderes y Malcolm se encuentra ante un dilema moral.

3 %: Temporada 3 (07/06/2019)

Michele crea en el Continente un santuario idílico que está abierto a todos, pero, en una crisis, se ve obligada a diseñar su propio Proceso.

Happy!: Temporada 2 (05/06/2019)

Nick está bastante sobrio y se esfuerza en ser un hombre de familia durante la Pascua. Pero unos villanos amenazan con desatar sus demonios personales.

Historias de San Francisco: Miniserie (07/06/2019)

Con los años a cuestas, Mary Ann regresa a San Francisco y a las amistades excéntricas que dejó atrás. De los libros de Armistead Maupin y protagonizada por Laura Linney.

The Confession Tapes: Temporada 2 (21/06/2019)

Esta serie documental investiga casos de personas que, condenadas por homicidio, reclaman que sus confesiones fueron forzadas, involuntarias o falsas.

Trinkets (Disponible en Junio)

Tres adolescentes de distintas clases sociales unidas por una gran pasión: robar.

Los 100: Temporada 5 (01/06/2019)

En vísperas de la destrucción cataclísmica de Praimfaya, la guerra gesta un nuevo enemigo que va contra el último reducto habitable de la Tierra.

Glee: Temporada 1-6 (30/06/2019)

Un profesor de español de secundaria se convierte en el director del coro de la escuela, esperando restaurar sus glorias pasadas.

Billions: Temporada 4 (08/06/2019)

La contienda entre Chuck y Axe ya es agua pasada. Ahora, comienzan a intercambiarse favores a medida que renuevan sus obsesivas cruzadas por dinero, poder y venganza.

Películas

Shaft (28/06/2019)

John Shaft Jr., experto en ciberseguridad del FBI, busca hallar al culpable de la muerte de su mejor amigo. Así que recurre a su padre ausente, un detective legendario.

Misterio a bordo (14/06/2019)

Un policía de Nueva York y su esposa se convierten en los principales sospechosos del homicidio de un multimillonario tras asistir a una fiesta en su yate.

Elisa y Marcela (07/06/2019)

España, 1901. Elisa Sánchez Loriga adopta una identidad masculina para casarse con Marcela Gracia Ibeas. Historia basada en hechos reales.

Oh, Ramona! (01/06/2019)

Andrei tiene 16 años y no puede controlar las hormonas ni dejar de pensar en la bella y distante Ramona. Hasta que, en sus vacaciones, conoce a la empleada de un hotel.

Beats (19/06/2019)

Una promesa del hip-hop con agorafobia y un exmánager venido a menos se conocen en Chicago y juntos enfrentan los fantasmas del pasado.

Ghost: La sombra del amor (01/06/2019)

Cuando Sam muere asesinado, su espíritu trata de advertirle a su amor, Molly, que ella también está en grave peligro.

El bebé de Bridget Jones (10/06/2019)

La eterna soltera está embarazada a los 43. Tendrá que ver si está lista para ser madre... y quién es el bendito padre.

Cazafantasmas (01/06/2019)

Cuando los fantasmas invaden Manhattan, cuatro mujeres astutas forman un equipo de exterminadoras paranormales para acabar con estas apariciones y evitar un apocalipsis.

Yo soy Sam (01/06/2019)

Un adulto con el desarrollo mental de un niño de siete años cría solo a su hija hasta que el servicio de protección infantil lo califica de inadecuado para la tarea.

xXx: Reactivado (30/06/2019)

Tras su exilio autoimpuesto, Xander Cage regresa para ayudar a la CIA a recuperar la Caja de Pandora, un dispositivo que puede convertir los satélites en armas letales.

La chica del tren (10/06/2019)

Una divorciada voyerista que observa en secreto a una pareja es testigo de una impactante escena que se convierte en el centro del misterio de unas desapariciones.

La vigilante del futuro: Ghost in the Shell (28/06/2019)

Tras esquivar la muerte, Major Kusanagi resucita como cyborg y encabeza un equipo de caza de ciberterroristas. Pero un pirata informático tiene otros planes.

Las herederas (14/06/2019)

Dos mujeres de la alta sociedad paraguaya recibieron una herencia en su juventud. A los 60 años, su situación financiera cambia y su vida da un giro inesperado.

No respires (30/06/2019)

Es ciego y rico, el blanco perfecto de un trío de ladrones adolescentes. Pero el tiro les sale por la culata cuando quedan atrapados en un juego letal.

Bones: El ángel de la oscuridad (01/06/2019)

Se acostó con el ex de una fan que acababa de conocer y quiere más. Una cantante con la libido por las nubes viaja a Chile para vivir una aventura divertida y musical.

Documentales y especiales

The Chef Show (07/06/2019)

Jon Favreau y Roy Choi se reúnen con chefs consumados y amigos famosos para conversar mientras preparan una deliciosa comida.

Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese (12/06/2019)

Película de Martin Scorsese sobre la gira Rolling Thunder Revue de Bob Dylan. Nadie sabe dónde termina el mito y dónde comienza la realidad.

Al filo de la democracia (19/06/2019)

Combinando periodismo y autobiografía, una documentalista apunta con su lente al turbulento pasado político de Brasil y narra cómo continúa impactando a su familia.

La vida en la casa del perro (01/06/2019)

Una pareja que dirige un refugio para perros en su propia casa promete brindarles un lugar seguro a los cachorros más necesitados del planeta. Ya van más de 10 000...

Bob Lazar: Area 51 & Flying Saucers (18/06/2019)

Hace décadas, Bob Lazar dio la voz de alarma sobre el Área 51. Ahora, quiere explicar la tecnología extraterrestre que usó y el interés del Gobierno en silenciarlo.

Adam Devine: Best Time of Our Lives (18/06/2019)

El comediante y actor Adam Devine presenta un especial de stand up sin límites en su ciudad natal de Omaha, Nebraska.

El caso Alcàsser (14/06/2019)

Una deconstrucción profunda del caso Alcácer, la violación y el asesinato de tres adolescentes en 1992 que cambió para siempre a España.

Jo Koy: Comin' In Hot (12/06/2019)

El cómico Jo Koy se sube al escenario en Hawái y comparte su sincero punto de vista sobre la vida en la isla, las etnias y la paternidad, entre otros temas.

Niños y familia

Los vigilantes de Malibú: La serie (03/06/2019)

Unos decididos aspirantes a vigilantes juveniles se unen para arrebatarles la mejor torre de la playa a unos jovencitos pijos de Malibú.

GO! Vive a tu manera: Temporada 2 (21/06/2019)

Mía busca descubrir la verdad sobre su padre, mientras tiene éxito como cantante. Por celos, Lupe hace travesuras que ponen en riesgo a sus amigos.

Supermonstruos: Mascotas monstruosas (07/06/2019)

Son pequeños, pero se divierten en grande. Los Supermonstruos y sus adorables mascotas viven muchas aventuras en las que no hay tiempo para aburrirse.

Motown Magic: Temporada 2 (28/06/2019)

En esta serie de animación que cuenta con Smokey Robinson como productor ejecutivo musical, Ben descubre que puede dar vida al arte callejero de la ciudad de Motown.

Pachamama (07/06/2019)

En esta aventura animada, un niño pícaro de los Andes que sueña con convertirse en chamán recorre territorios desconocidos para recuperar un tesoro robado.

Marvel - Guardianes de la galaxia: Temporada 3 (01/06/2019)

No es fácil ser un Guardián de la Galaxia, en especial cuando enemigos como el Coleccionista, Thanos e incluso el pato Howard te pisan los talones.

Pokémon: Sol y Luna: Temporada 2: Sol y Luna - Ultraaventuras (01/06/2019)

Continúan las aventuras de Ash en Alola junto con el legendario Pokémon Cosmog, que lo llevará a los Guardianes de la isla, al Ultraespacio y más allá.

Angry Birds, la película (01/06/2019)

Sentenciado a clases de control de ira, el gruñón Red se convierte en un héroe que entrena a sus compañeros para desatar su furia interna cuando los cerdos los invaden.

Alvin y las ardillas: Aventura sobre ruedas (20/06/2019)

El trío de ardillas más cómico se embarca en un viaje por todo el país para impedir que Dave le proponga matrimonio a su novia.

Littlest Pet Shop: Nuestro mundo: Temporada 1 (01/06/2019)

En Paw-Tucket, mascotas de todos los tipos se hacen amigos, hacen lo que más les gusta y la pasan genial siendo ellos mismos.

Annie (15/06/2019)

En esta adaptación del musical de Broadway, una valerosa huérfana queda al amparo de un político poderoso y sus vidas cambian para siempre.

Monster Trucks (22/06/2019)

El mundo de un adolescente se pone patas arriba cuando un monstruo travieso y feroz decide instalarse en su camioneta.

Anime

Kakegurui xx (13/06/2019)

Kirari disuelve la junta estudiantil y propone una batalla de apuestas, lo que marca el inicio de una nueva era de caos y la rivalidad por su lugar.

Aggretsuko: Temporada 2 (14/06/2019)

Retsuko sigue desahogandose en sus visitas al karaoke. ¡Claro! No le faltan razones entre su entrometida madre y su nuevo compañero de trabajo.

El bosque del piano: Temporada 2 (24/06/2019)

Tras la primera ronda de la competencia de Chopin, Kai y Shuhei se preparan para la siguiente mientras lidian con sus propias razones para tocar música.

7SEEDS (28/06/2019)

Una niña tímida llamada Natsu descubre que pertenece a un grupo elegido para garantizar la supervivencia de la humanidad en un planeta Tierra muy diferente.

EVANGELION: DEATH (TRUE)² (21/06/2019)

Quince años después del Segundo Impacto, Shinji Ikari se une a NERV, el grupo de jóvenes pilotos formado por su padre para combatir a los monstruosos Ángeles.

The End of Evangelion (21/06/2019)

Esta película es un final alternativo a los últimos episodios de la serie original, Neon Genesis Evangelion, que tenían lugar en la mente de los personajes principales.