Netflix confirma segunda temporada de "The Haunting of Hill House"

Este jueves Netflix confirmó que habrá una segunda temporada de "The Haunting of Hill House", una de sus series de terror más exitosas de 2018.

Según el sitio TV Line los nuevos episodios se centrarán en nuevos personajes basados en la novela "The Turn of the Screw" de Henry James. Debido a estas modificaciones la serie pasará a llamarse "The Haunting of Bly Manor".

La extensión de la producción llegó de la mano de un acuerdo entre Netflix y sus creadores, Mike Flanagan y Trevor Macy, para que estos puedan crear más contenido para la plataforma en el futuro.

Además del anuncio se liberó un breve adelanto de los nuevos episodios.

El estreno de "The Haunting of Bly Manor" está proyectado para 2020.