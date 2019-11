Netflix da a conocer fecha para el regreso de "Sex Education"

Una de las grandes sorpresas en materia de series ya tiene fecha para el estreno de su segunda temporada.

Se trata de "Sex Education", la producción protagonizada por Asa Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa y Gillian Anderson, que volverá el próximo 17 de enero.

A través de un afiche que publicó Netflix, la clínica de terapia sexual del joven Otis con sus amigos estará abierta de nuevo.

Get in losers, the new term is starting. Sex Education s2 streaming 17 January 2020. pic.twitter.com/itDARGz5ba