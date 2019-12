Netflix da a conocer sus contenidos más populares de 2019

Netflix entregó un detallado listado con los 10 contenidos más populares de su servicio durante este 2019, tanto a nivel de series como de películas.

El apartado generla está dominado por "Murder Mystery", película de comedia protagonizada por Adam Sandler y Jennifer Aniston, seguida por la tercera temporada de "Stranger Things".

"6 Underground" con Ryan Reynolds, "Los increíbles 2", "El irlandés" y la recién estrenada "The Witcher" también figuran entre los contenidos preferidos por los clientes de Netflix.

Esta última producción se ubica en el segundo lugar en el listado de series, donde también están incluidas producciones como "The Umbrella Academy", "When They See Us", la segunda temporada de "You" y "Sex Education", entre otras.

Según apuntan medios especializados, el ránking de Netflix fue realizado considerando la cantidad de reproducciones durante al menos dos minutos, en los primeros 28 días del estreno de ese contenido.

Los contenidos más populares

1. Murder Mystery

2. Stranger Things 3

3. 6 Underground

4. Incredibles 2

5. The Irishman

6. The Witcher

7. Triple Frontier

8. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

9. The Umbrella Academy

10. The Highwaymen

Las películas más populares

1. Murder Mystery

2. 6 Underground

3. Incredibles 2

4. The Irishman

5. Triple Frontier

6. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

7. The Highwaymen

8. Spider-Man: Into the Spider-Verse

9. Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2

10. Secret Obsession

Las series más populares

1. Stranger Things 3

2. The Witcher

3. The Umbrella Academy

4. Dead to Me

5. You season 2

6. When They See Us

7. Unbelievable

8. Sex Education

9. 13 Reasons Why

10. Raising Dion