Netflix confirmó la tarde de este lunes una falla masiva en su servicio.

A través de su cuenta oficial en Twitter, indicaron que "estamos al tanto de que los miembros están teniendo problemas en la transmisión en todos los dispotivos".

"Estamos investigando el problema y apreciamos su paciencia", añadieron.

We are aware of members having trouble streaming on all devices. We are investigating the issue and appreciate your patience.