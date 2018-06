Quinta temporada de "BoJack Horseman" ya tiene fecha de estreno

La quinta temporada de la serie animada "BoJack Horseman" se estrenará el próximo 14 de septiembre, según confirmó la producción en sus redes sociales.

Fiel a su estilo, la cuenta de Twitter del caballo actor respondió a las insistentes consultas de los fanáticos por el retorno de la serie. "Felicitaciones eres la persona número 10.000.000 que hace esa pregunta, tu premio es la respuesta: el 14 de septiembre. Ahora, dejen de preguntarme", publicó el perfil.

Por el momento Netflix no ha confirmado cuántos episodios tendrá este nuevo ciclo, aunque la tendencia es que sean 12 episodios.

"BoJack Horseman" es una serie creada por el comediante estadounidense Raphael Bob-Waksberg y cuenta en su elenco a figuras como Will Arnett, Alison Brie y Aaron Paul, entre otros.

wooowwww congratulations you are the 10000000 person to ask that question your prize is the answer sept 14th now please stop asking me https://t.co/YlMPphjRdq