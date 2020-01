Suma y Sigue: Netflix realizará nuevas películas con Adam Sandler

La aventura de Adam Sandler en Netflix tiene para rato, esto porque el actor realizará cuatro películas en el servicio streaming.

Según informaron desde la compañía, los usuarios han pasado "dos mil millones de horas" viendo las cintas del intérprete desde su firma en 2015 con "The Ridiculous 6".

Tras eso, vino el éxito de "Murder Mystery", película con Jennifer Aniston que llegó a las 83 millones de reproducciones en su primera semana. "The Do-Over", "The Weef Of" y "Uncut Games", el filme que se estrenó este viernes en Chile y que ha significado grandes loas a las actuación de Sandler, son otras de sus historias realizadas para la plataforma.

"Si lo conoces como Sandman, Billy Madison, Happy Gilmore, Nick Spitz o simplemente como Adam, una cosa es segura: nuestros usuarios no pueden tener suficiente de él", sostuvo el presidente de Netflix, Ted Sarandos.

Dentro de estos proyectos, se encuentra una película animada, la que escribirá, producirá e incluso pondrá su voz para uno de los personajes.