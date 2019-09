The Politician: Así es el inicio de la era Ryan Murphy en Netflix

Pasión, determinación, comedia y política. Esos son los ingredientes del inicio de la era Ryan Murphy ("Glee") en Netflix, la cual partirá oficialmente este 27 de septiembre con el estreno de "The Politician", su primera obra para el servicio de streaming.

Protagonizada por el talentosísimo Ben Platt (ganador del Tony y el Grammy), la ficción se centra en Payton Hobart, un adinerado estudiante de secundaria que desde sus siete años sabe que se convertirá en presidente de Estados Unidos.

Y está convencido de eso: pese a aún estar lejos de la Casa Blanca, Payton desplegará todo su talento como político mientras intenta transformarse en el presidente de la escuela secundaria Saint Sebastian. Pero al igual que una campaña política, su camino no estará libre de problemas y traiciones.

"The Politician" logra navegar desde un sombrío y solemne momento como la pérdida de un ser querido a las risas incontrolables gracias al histrionismo de sus personajes. Así de vertiginoso es el ritmo de la serie, que de una escena a otra muestra sucesos que parecen difíciles de deshacer sin posibilidad de dar pie atrás.

Entre esa maraña de problemas la mano de Ryan Murphy está claramente presente. Un espectacular diseño de vestuario y ambiente, emblemáticos personajes -Gwyneth Paltrow y Jessica Lange hacen notar el peso de su experiencia- y la música como protagonista confirman que "The Politician" tiene el sello del creador.

La política de hoy

Con varias referencias a la historia presidencial de Estados Unidos, "The Politician" busca hablarle de política al espectador. Pero no desde la clásica mirada partidista de izquierda, centro o derecha, si no más bien con una visión social.

Sin importar su orientación sexual, su género, su raza o si tiene o no discapacidad: en "The Politician" todas las voces importan a la hora de hacer comunidad y de dar vida a esta frenética pero cálida historia.