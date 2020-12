Blondie anuncia fiesta virtual de 10 horas de duración para año nuevo

El Centro de Eventos Blondie anunció que realizará una fiesta virtual este 31 de diciembre para recibir el año nuevo.

El icónico recinto tendrá un evento por streaming que iniciará a las 21:00 horas con una selección de canciones clásicas del AM, para luego continuar con un conjunto de temas bajo el concepto de "Chao 2020".

Ya en el 2021 será el turno de los DJ Goes To The Disco y Cristián Aravena. La fiesta la cerrará a las 7:00 de la mañana Cristian Leiva, uno de los DJ estable de Blondie.

Este show se podrá ver a través de la plataforma Mixlr y Zoom, y las entradas se pueden adquirir en Passline con precios que parten en los $3.000.