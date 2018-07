Edmundo Varas hizo un llamado para mostrar sus talentos en televisión

Edmundo Varas, emblemático chico reality de la televisión chilena, participó de la despedida del fútbol de Jorge "Kike" Acuña. Luego del partido, el joven tomó su celular y pidió una oportunidad.

"Hoy no tengo espacio para demostrar mi talento y más. Vendrán tiempos mejores de la mano de Dios. Siempre hay quien valora y no olvida", escribió en su cuenta de Twitter, pidiendo otra oportunidad en la televisión, donde según él dejó huella.

Varios de sus seguidores le recomendaron intentar fortuna en YouTube, siempre en un tono preocupado por el presente de Varas.

El mensaje:

