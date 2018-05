Pancho Saavedra se indignó por críticas a su foto con ministra Pérez

Una furiosa reacción tuvo el animador Francisco Saavedra tras llenarse de críticas por una fotografía en la que aparece junto a la Ministra Cecilia Pérez.

Este lunes el conductor de "Lugares que hablan" subió a su cuenta de Instagram un encuentro que tuvo con Pérez en un hotel de San Pedro de Atacama. La imagen causó escozor en algunos de sus seguidores, quienes no tuvieron piedad para criticarlo.

"Alguien me puede decir: ¿Cuál es el problema? ¿Por qué provoca tanta agresión una fotografía con un político? ¿Si yo no soy político?", reclamó Saavedra junto a un collage con fotografías que se tomó con otros políticos, como la ex Presidenta Bachelet, el Presidente Piñera y los ex candidatos Goic, Sánchez y Enríquez-Ominami.

El rostro de Canal 13 agregó que "nadie merece ser ofendido por sus creencias políticas o religiosas, ese no es mi Chile. Amo mi país por que siento y tengo la libertad de ser amigo de quien quiera y establecer diálogos con quien quiera. De eso se trata la democracia".

"Valoro la amistad y estoy orgulloso de tener amigos desde el Frente Amplio hasta la UDI. Aplaudo a quienes así lo entienden y practican la tolerancia y el respeto", reflexionó.