A los 82 años fallece Diana Rigg, actriz de "Game of Thrones"

Ganadora de premios BAFTA y de un Tony por la obra "Medea de Eurípides", la actriz británica Diana Rigg saltó a la fama gracias a la serie inglesa "The Avengers" (1965), interpretando a Emma Peel. De ahí forjó una extensa carrera hasta el día de hoy, su fecha de fallecimeinto.

Según informa BBC, la intérprete ha muerto a los 82 años de edad, de forma pacífica, en casa junto a su familia.

Dentro de sus diversos roles, uno de los más conocidos en el último tiempo fue el de Olenna Tyrell en "Game of Thrones".

También fue una "chica Bond" en la cinta "On Her Majesty's Secret Service" de 1969, la única que protagonizo George Lazenby como el Agente 007.

Luego de "GOT", Rigg se retiró de la actuación para dedicarse a la lectura y la pesca, otra de sus grandes pasiones. La cuenta oficial de la serie de HBO, la despidió de esta forma:

Be a dragon.

The realm will always remember Diana Rigg.