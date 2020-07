A los 88 años falleció el destacado conductor estadounidense Regis Philbin

El pasado viernes falleció por causas naturales el destacado conductor de televisión estadounidense, Regis Philbin.

Según dio a conocer su familia a la revista People, el profesional de las comunicaciones se despidió de su familia tranquilamente.

"Su familia y amigos están eternamente agradecidos por el tiempo que pasamos con él, su calidez, su legendario sentido del humor y su singular capacidad de convertir cada día en algo de lo que valga la pena hablar. Agradecemos a sus fans y admiradores por su increíble apoyo a lo largo de sus 60 años de carrera y pedimos privacidad mientras lloramos su pérdida", afirmaron.

Dentro de su destacada carrera, fue parte de muchos programas, como "The Tonight Show", "The Neighbors", "The Morning Show" y "Who Want to Be a Millionaire", entre otros. Además, participó como invitado en diversos espacios y series, como "Los Simpson".

En Twitter, diversas personalidades lo despidieron como el actor de "Stark Trek", George Takei. Incluso la cuenta oficial de la empresa de lucha libre, WWE, donde Philpin participó como invitado en algunos eventos como WrestleMania VII.

It is hard to say goodbye to someone whose smile and laugh greeted us so often. Regis Philbin, thank you for bringing a sense of fun and normalcy to our lives. Rest among the heavenly hosts now. https://t.co/vZYfoApAJY — George Takei (@GeorgeTakei) July 25, 2020

Rest in Peace Regis Philbin pic.twitter.com/87sbQ2hlnL — Danny Trejo (@officialDannyT) July 25, 2020

We throw this word around too much but Regis Philbin was a legend. He was a true gentleman I’m glad I got to know and a TV host I admired and was honored to follow. Much like Arnold Palmer everybody has a great “Regis” story, I’m grateful I have mine — Chris Harrison (@chrisbharrison) July 25, 2020