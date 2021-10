Adam Levine responde a polémica por rechazar a una fanática

El cantante Adam Levine usó sus redes sociales para defenderse de las críticas que recibió por haber, supuestamente, rechazado el abrazo de una fanática durante un concierto de Maroon 5.

"Siempre he sido alguien que adora y respeta a nuestros fanáticos, sin ellos nosotros no tendríamos trabajo y eso siempre lo digo", comenzó aclarando el estadounidense.

En ese sentido agregó que "el hecho de que creyeran que yo crea que nuestros fans están por debajo o son menos que nosotros, hace que se me revuelva el estómago".

Levine explicó que reaccionó sorprendido ante la mujer que subió al escenario ya que no la vio hacerlo y "cuando a veces te asustas, te sacudes y te quitas, porque estaba haciendo mi trabajo".

"Mi corazón está en la conexión que se da en un show entre la banda y el público", concluyó la voz de "She will be loved".