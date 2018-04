Alejandra Valle se hartó de críticas a su cuerpo

En el programa "Intrusos" de este jueves, Alejandra Valle lució un vestido verde escotado, situación que le valió algunas críticas en redes sociales.

Debido a esto, la conductora del espacio se defendió utilizando su cuenta de Instagram. "Está bien que me critiquen la ropa. Pero que me empezaran a decir que mis pechugas se veían caídas lo encontré una agresión. Pienso que en el fondo somos súper inconsecuentes", lanzó en LUN.

"Por una parte, estamos diciendo que ni una menos y que luchamos contra los estereotipos, y por otro lado resulta que critican a una mujer que tiene las pechugas normales, porque mis pechugas son normales para una mujer de 43 años, que ha dado de mamar dos veces y que ha tenido subidas y bajadas de peso", comentó.

Consultada por el matutino, ahondó en su molestia. "¿Cuál es la idea de herir a través de estos comentarios? Estoy cansada de años de críticas a mi cuerpo. Uno va acumulando la pena y la rabia y de alguna manera una tiene que tener una vía de escape", añadió.

"Me molesta que exijan que las mujeres de TV sean perfectas. Puedes criticar la ropa, porque te la puedes cambiar, pero mis pechugas no las puedo cambiar. Yo me siento orgullosa de ellas y no tengo por qué esconderlas", cerró.