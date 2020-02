Andrés Caniulef cumplió 10 meses de rehabilitación: "Estoy iniciando un período de reinserción social y laboral"

Una reaparición en "Contigo la mañana" sorprendió a varios, en especial porque Andrés Caniulef lucía mucho más compuesto desde su última aparición televisiva.

Es que el periodista cumplió 10 meses de rehabilitación en Chicureo, donde se trató su problema con las drogas. "Estuve consumiendo dos años de manera más crónica, hasta marzo del año pasado cuando me vi incapaz de seguir avanzando. Estaba colapsado y necesitaba ayuda", dijo en conversación con LUN.

"Consumí varias sustancias. Tras el proceso de depresión que viví, vi a las drogas como remedio, como una forma de escapar de este dolor que sentía. Pero se transformó en un problema peor. Intenté muchas veces dejarlas, estuve en varios tratamientos ambulatorios y de todo tipo, pero nada me había resultado", recordó.

Serán en total 12 meses de internación las que vivirá el periodista, más cinco años de seguimiento yendo una vez al mes. "Es un proceso en el que pasas dos meses 24/7 internado, prácticamente no tienes contacto con el exterior. Después empieza un proceso evolutivo en el que vas tomando otras responsabilidades. A medida que pasa el tiempo puedes salir los fines de semana un día o dos, siempre a la casa de tus apoderados, que en mi caso, son mis papás. No sales solo, sino que con un chaperón", sostuvo.

Además, contó que ha visto a siete u ocho amigos y que encuentra "iniciando un período de reinserción social y laboral".

"Ha sido difícil el dolor y la angustia de estar prisionero, que tu voluntad esté secuestrada, que todas tus decisiones estén contaminadas por la droga. Hoy me doy cuenta que tengo una linda historia de esfuerzo que a lo mejor no valoraba tanto como tampoco a mi familia. Ahora me doy cuenta que estoy aquí por ellos y que son incondicionales", cerró en el matutino.