Andrés Caniulef llegó al fin de su tratamiento de rehabilitación

El pasado 21 de agosto, Andrés Caniulef se graduó de la Clínica de rehabilitación Crea Chile, en la cual todavía sigue viviendo en este proceso que lo tuvo más de un año tratando su adicción a las drogas.

"Salió todo muy bonito. Me entregaron la carta que acredita que terminó mi proceso de rehabilitación", señaló el periodista a LUN, contando que la ceremonia fue vía Zoom.

Respecto a su actualidad, entregó detalles de su labor al interior del recinto. "En la comunidad terapéutica atiendo los llamados de las personas que quieren internarse, les explico el trabajo que se hace en el hogar y converso con sus familiares".

"Hoy veo la vida de manera más simple. Me quité pesos de encima, como el que dirán y la presión del consumismo económico. No me complica golpear puertas para pedir trabajo. Cuando deje la clínica tendré que volver una vez al mes como una medida de autocuidado", complementó.

Respecto a cuando vuelva a su casa, fue tajante. "Yo espero que cuando esté afuera siga recordando que lo pasé mal y no vuelva a caer".