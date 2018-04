Ángelica Sepúlveda entregó detalles de su romance con un turco

Es a través de sus redes sociales donde Ángelica Sepúlveda, la ex integrante de realitys como "1980" y "Mundos Opuestos", ha mostrado imágenes de su romance con un turco.

Este hombre es mayor que ella, situación que comentó en una de sus publicaciones. "A mí me gustan mayores... Pero que sean señores Que lindo es mi turco!", escribió.

No obstante, nunca entregó más detalles, hasta ahora que conversó con La Cuarta. "Hasta hace un mes y medio trabajaba en un laboratorio en Vitacura, de secretaria administrativa, de lunes a viernes. Algunos fines de semana trabajaba de acompañante de guía de turismo, recorriendo distintos cerros", partió.

Fue en esos viajes donde apareció este hombre. "Conocí a un turco maravilloso. Lo conocí en Uyuni, Bolivia. Tenemos intereses y gustos parecidos, así que lo paso muy bien con él".

"Lo conocí en un momento muy particular de mi vida, estaba destrozada, emocionalmente muy mal. Estábamos pasando un momento muy triste en mi familia y con mi ex habíamos terminado... Fue extraño, lo vi y sentí que lo conocía desde hace mucho tiempo, fuimos juntos a La Paz y no nos separamos más jajajajá", agregó.

Esta relación la viven a distancia, puesto que él vive en Turquía. "Es una relación mágica, pero la distancia y el idioma me hacen sufrir bastante. Por eso viajamos mucho".