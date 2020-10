Arnold Schwarzenegger se recupera tras cirugía al corazón

Arnold Schwarzenegger "se siente fantástico" después de someterse a una cirugía cardíaca para reemplazar una válvula aórtica, por segunda vez en los últimos dos años.

El actor y político de 73 años anunció que se está recuperando a través de Twitter con una foto desde su cama en el hospital y señaló que ha estado caminando por las calles de Cleveland después de la operación.

"Gracias al equipo de la Clínica Cleveland, tengo una nueva válvula aórtica para acompañar a mi nueva válvula pulmonar de mi última cirugía", dijo Schwarzenegger.

"Me siento fantástico y ya he estado caminando por las calles de Cleveland disfrutando de tus increíbles estatuas. ¡Gracias a todos los médicos y enfermeras de mi equipo!", escribió

En 2018, Schwarzenegger se sometió a una cirugía en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles para reemplazar una válvula pulmonar que se cambió originalmente en 1997 debido a un defecto cardíaco congénito.

Thanks to the team at the Cleveland Clinic, I have a new aortic valve to go along with my new pulmonary valve from my last surgery. I feel fantastic and have already been walking the streets of Cleveland enjoying your amazing statues. Thank you to every doc and nurse on my team! pic.twitter.com/hmIbsEMHtA