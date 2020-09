Así fueron los últimos momentos de vida del actor Robin Williams

Hace seis años la muerte de Robin Williams, actor de memorables películas del cine sorprendió a sus fanáticos. El profesional quedó en la retina de muchas personas por ser uno de los mejores actores de Hollywood.



Recientemente se estrenó el documental Robin's Wish, producción que relata los últimos días del actor. A raíz del debut de la cinta, la viuda de Williams concedió una entrevista donde entregó detalles hasta ahoras desconocidos de los días previos a su muerte.



Meses antes del fallecimiento de Robin, La pareja decidió comenzar a dormir en piezas separadas, pues el actor sufría de insomnio. Lo que ninguno sabía es que esa era la primera expresión de la enfermedad que lo llevó a la muerte, demencia con cuerpos de Lewy, que provoca la pérdida de funciones mentales y que afecta a las personas mayores.



“Robin y yo sabíamos que estaban sucediendo muchas más cosas. Robin tenía razón cuando me dijo: ‘Sólo quiero reiniciar mi cerebro’. En ese momento, le prometí que llegaríamos al fondo de esto. Simplemente no sabía que sería después de su muerte”, comentó Susan Schneider al portal Today.



La viuda se refiere a que mientras Robin atravesaba los síntomas de la enfermedad, ningún médico les alcanzó a dar un diagnóstico acertado.

“Me sentaron y me dijeron que básicamente Robin murió de demencia con cuerpos de Lewy. Empezaron a hablar de la neurodegeneración. No estaba en sus cabales. Me sentí aliviada de que tuviera un nombre. Robin y yo habíamos pasado por esta experiencia juntos, siendo realmente perseguidos por un monstruo invisible”, agregó la viuda.