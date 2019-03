Banda acusa a Lad Cobra de haber destruido una batería

Hace unos días se produjo el esperado "combate" entre Lad Cobra y Huevito Rey en Concepción, el que decepcionó al público que se dio cita en un bar y que pagó hasta 15 mil pesos por la entrada. Pero los asistentes no fueron los únicos molestos.

La emergente banda Ktharsis tocó en el evento y denunció que Lad Cobra los perjudicó al romperles uno de sus instrumentos. "Pateó la batería, dobló el atril y además hundió una parte. Nosotros pensábamos que iba a haber un ring para la pelea", denunciaron.

"Cuando fuimos a preguntarle, nos ofreció pelea y nos amenazó de muerte. Un amigo de él dijo que iba a responder. Al día siguiente nos bloqueó en redes sociales y nunca respondió. Es penca para nosotros", agregaron.

Además, los jóvenes acusaron que los "contrincantes" estaban tomando alcohol antes de la pelea, lo que dejaría en evidencia que todo se trató de un "tongo", tal como se vio en los registros.

Lad Cobra respondió en Facebook: "Le pegué una patada a un instrumento. A esa banda yo la mandé a abandonar el lugar, porque andaban amenazando al pedófilo (Rey) y yo al pedófilo le ofrecí un trato de hombres y le dije que tendría seguridad".

"No hicieron caso y se pusieron a tocar a la fuerza, al momento de la pelea... Seguían sus mierdas de instrumentos en el escenario y me enojé más aun porque los instrumentos no dejaban tener un buen desplazamiento para desallorar la pelea", remató junto a garabatos.

La denuncia:

La "pelea":