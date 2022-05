Barbie lanza su primera muñeca transgénero en honor a Laverne Cox

Con el motivo de mejorar la imagen de la marca, Mattel hizo historia al introducir en el mercado su primera Barbie transgénero, hecha a imagen y semejanza de la reconocida actriz y activista transgénero Laverne Cox.

Cox, quien cobró reconocimiento por su rol en la serie carcelaria "Orange is the New Black", colaboró directamente en la creación de la muñeca: "Para mí es increíblemente significativo tener mi muñeca Barbie por muchas razones", expresó.

"Espero que los niños de todas las identidades de género puedan mirar a esta Barbie y soñar", añadió la ganadora de varios premios Emmy, recordando que cuando era una nia fue avergonzada por querer tener una.

"El espacio del juego, de jugar con muñecas, el espacio de crear mundos con muñecas es ese espacio de soñar", dijo. "Y ahora los niños pueden soñar con una Barbie Laverne Cox, la primera Barbie transgénero: es un hermoso espacio de sueño y posibilidad".