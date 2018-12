Betsy Camino finalmente se reencontró con su mamá y hermana

En plena Navidad, la modelo cubana Betsy Camino pudo reencontrarse con su mamá y su hermana, quienes recibieron la visa de turismo para poder viajar a Chile.

Su madre Luz y su hermana Gretsy llegaron el pasado 21 de diciembre a Santiago y podrán estar 90 días en el país, tiempo que permite la visa que fue tramitada por dos años.

La Reina de Viña del Mar 2018 dijo a Lun que llevó a su mamá y hermana al supermercado el primer día. "Lo interesante fue ver el volumen de alimentos disponibles, porque en Cuba cuando vas a la carnicería lo que hay pollo", expresó.

"Quiero que mi familia experimente el espíritu navideño, porque allá no se ve mucho lo del viejito pascuero", agregó la modelo, además de decir que "el clima les cayó muy mal. Me dicen que no hay aire, que no soportan el calor".