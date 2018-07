Boris Quercia y las denuncias contra López: Mi película no tiene la culpa

Las denuncias de ocho mujeres por acoso y abuso sexual contra Nicolás López llevaron al cierre definitivo de su productora Sobras.

Esto trajo como consecuencia la interrogante de qué iba a pasar con "Cómo andamos por casa", cinta que trae de regreso a la dirección a Boris Quercia tras 12 años de ausencia. Sucede que esta película fue co-producida por la compañía de López y Miguel Asencio.

En conversación con El Mercurio, el director de "Sexo con Amor" habló de ese tema y también de las denuncias. "Personalmente, y a nombre de la gente que está en mi película, lo primero que tengo que decir es que todos estamos absolutamente en contra de cualquier tipo de abuso o maltrato o cualquier tipo de acción que vaya contra los demás. Nos parecen gravísimas las acusaciones y creo que ellas deben seguir adelante y seguir su curso normal".

"Dada la gravedad de estas acusaciones y la seriedad de los hechos relatados, obviamente hay un desmembramiento. Nuestra idea es adquirir los derechos, adquirir la parte de Sobras en esta película, de tal manera de continuar", dijo respecto a su cinta.

No fue lo único, ya que fue claro en señalar que "Cómo andamos por casa" no debería verse dañada con todo esto. "Mi película no tiene la culpa de esto que está pasando. No tiene por qué pagar las culpas de las acusaciones que pesan sobre una persona. Así que continuamos con la distribuidora BF como productora junto a la mía. Esta es la decisión que tomamos en conjunto con Miguel Asencio".

Esta nueva cinta de Boris Quercia tiene previsto su estreno en las salas de cine el próximo 16 de agosto.