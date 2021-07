Captan a Mel Gibson dándole saludo militar a Donald Trump

El controvertido actor Mel Gibson fue captado en un video mientras saludaba al estilo militar al ex presidente Donald Trump.

El hecho ocurrió en un evento de UFC al que ambos asistieron, cerca de Las Vegas el pasado sábado. El momento fue captado por un usuario que registraba el paso de Trump entre el público.

El saludo militar a Trump ha generado reacciones sorpresivas debido a que Gibson no había demostrado, al menos públicamente, un apoyo al ex mandatario.

The crazy thing is, you didn't even need to know why Mel Gibson was trending to know that he probably did something shitty.



