Carmen Gloria Arroyo entregó sus motivos para funar a taxista

El pasado miércoles, Carmen Gloria Arroyo utilizó su cuenta de Twitter para funar a un taxista que le lanzó monedas luego de una corta carrera por Providencia.

Este "caballero" me trajo en un viaje en providencia y al ver que el tramo no superaba los 2mil pesos nos insulto y tiro las monedas de vuelto por la ventana y después se preguntan porque uno prefiere Uber...?? Que vergüenza y rabia, estas mafias deben desaparecer pic.twitter.com/KtBOXIXFhK — CARMEN GLORIA ARROYO (@CG_ARROYO) 18 de abril de 2018

El trayecto costó $1.400 pesos y la panelista de "Muy Buenos Días" pagó con un billete de 10 mil, momento donde se produjo el altercado. "Le pregunto cuánto es y me responde que es una c... de plata, que gasta más en bencina, que más cara le sale la frenada. Más encima me paga con esto, ¿no tiene más sencillo? Entonces le digo ¿es necesario que nos trate así?", explicó a LUN.

"Buscamos monedas y le pasamos dos de quinientos y varias más de 100. Debe sobrar un poquito, déjeselo no más para ver si se le pasa, le sugerí y se fue a negro. Me empezó a insultar, agarra el resto de monedas y me las tira por la cabeza, serían unos 700 pesos", complementó, admitiendo que por esta situación se enojó y lo amenazo con denunciarlo.

Consultada sobre sus motivos para funar este hecho, donde le sacó una foto a la patente del auto y la subió a las redes sociales, fue clara: "Porque esto no es un beneficio ni un regalo, una está pagando por un servicio y tiene que soportar que te insulten y te agreden... Hay que ponerle un freno".

"Me di cuenta que es una práctica habitual y no tenemos por qué aguantar eso. Es inaceptable este trato. Una se siente indefensa allá atrás en el auto de un desconocido porque no sabes si va a bloquear las puertas o qué te pueda hacer", cerró.