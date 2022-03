Carolina Brethauer recordó su doloroso matrimonio con Mauricio Israel: "Amigos me obligaron a terminar la relación"

En su regreso a la televisión, Carolina Brethauer fue consultada por su matrimonio con Mauricio Israel, que coincidentemente también volvió a la pantalla luego de escaparse del país por estafas.

La periodista, que conducirá la nueva temporada de "Pauta Libre", tuvo su estreno en la emisión especial de "Mentiras Verdaderas" por el Día Internacional de la Mujer, que estuvo conducido por Mónica González.

Precisamente, la Premio Nacional de Periodismo le preguntó a Brethauer sobre sus sensaciones al ver que Israel también regresó a la TV abierta tras 14 años. "La única lata que te da es que te asocien después de que uno ha hecho una vida. Se dice algo y te vienen a preguntar, se dice otra cosa y te vienen a preguntar", dijo.

Brethauer recordó su matrimonio con Israel a los 28 años de edad y afirmó que superó su relación "con mucho esfuerzo y mucho dolor".

"Cuando vimos testimonios de mujeres agredidas y de todos los abusos que ocurren, a mí me costó mucho. Unos amigos muy buenos me obligaron a terminar la relación porque yo no quería salir de ahí, no me sentía capaz de salir de ahí. Realmente estuve muy mal", expresó la periodista.

Luego contó un hecho que ocurrió en su relación: "Una vez a las tres de la mañana suena su celular y veo un mensaje, que era pasado para la punta. Lo despierto y le digo '¿qué significa esto?'. Me dice 'Carola estás loca, está el logo de una empresa telefónica'. Yo creí que estaba el logo de la compañía y le pedí disculpas. Así estaba, destrozada".

Finalmente dijo: "En alguna época de la vida, por distintas razones, me perdí completamente. No salía a la calle porque pensaba que la gente me miraba por fea, por tonta, por estúpida, que no me merecía nada. Me hice cargo de eso, empecé a creer eso y me metí en un mundo en el que no me atrevía a nada".