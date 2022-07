Cecilia Gutiérrez pide suscriptores para enfrentar demanda de Iván Núñez

La periodista Cecilia Gutiérrez se refirió a la querella por injurias y calumnias que su colega Iván Núñez interpuso en su contra en octubre pasado.

"Tenemos un proceso de juicio largo que se viene por delante. Lamentablemente para mi, tuve que contratar a un abogado que me salió súper caro, así que necesito plata", reveló la comunicadora a través de su Instagram, plataforma que dejará de usar precisamente por sus problemas financieros.

"Este, ahora sí, que es el último live que hago en Instagram, ya la próxima semana parto en Youtube haciendo mis live, van a ser abiertos, lo va a poder todo el mundo. Pero sí, voy a tener un sistema para unirse a mi canal, donde voy a hacer contenido exclusivo para la gente que se una", indicó Gutiérrez.

La periodista agregó que verá este nueva ventana en Youtube como una forma de generar dinero ya que "voy a empezar a juntar plata como sea, porque ustedes (sus seguidores) saben que este live yo lo hago por la buena onda, ganó cero".

"Les pido que me ayuden, que se unan, que no se enojen, yo se que esta plataforma es entretenida, es gratuita, pero es súper caro el abogado", dijo dirigiéndose a sus fans, y agregando que "me demandaron por un live, entonces yo gano cero, me demandan, tengo que pagar un abogado, estoy con licencia, la Isapre me rechaza las licencias, no, horrible. Así que espero su colaboración".