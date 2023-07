Christell Rodríguez revela detalles de su práctica en un Cesfam

La cantante y bailarina Christell Rodríguez va en quinto año de Fonoaudiología y contó detalles de lo que fue su práctica en un Cesfam de Quilicura.

La ex "Rojo" y "Aquí se baila" realizó su práctica entre marzo y principios de julio como parte de un internado en salud. "Intenso porque se ven hartos pacientes, entre 7 y 8, y de muchas áreas de la fonoaudiología, así que aprendí más", dijo a LUN.

"Yo vi adultos mayores con Parkinson, también estuve trabajando con un profesor que tiene una alteración de la voz. Además hice exámenes auditivos a bebés. Fue súper integral", contó Rodríguez.

Además, la cantante reveló que "todos los pacientes me reconocían. Me preguntaban qué estaba haciendo ahí, les contaba que estaba haciendo mi práctica y eran muy buena onda".

Ahora en agosto, Rodríguez comenzará el internado en educación que "puede ser en algún colegio con programa de integración escolar, una escuela de lenguaje o un centro de síndrome de Down o trastorno del espectro autista, pero aún no me informan a dónde voy a ir".