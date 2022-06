Claudio Castellón sobre Luz Valdivieso: "Me enamoré de una compañera que estaba separada"

El actor Claudio Castellón habló sobre la relación que mantiene con su colega Luz Valdivieso, asegurando que "estoy muy feliz, lo pasamos muy bien".

En entrevista con "Síganme los buenos", el intérprete contó cómo se conocieron mientras grababan la teleserie "Pobre novio" en Mega, aunque no coincidían en demasiadas escenas. "Y de repente pasan cosas que uno no espera, no nos tocaba grabar mucho y no nos conocíamos, pero hicimos un grupo muy buena onda", recordó Castellón.

"Nos encontramos, nos llevamos muy bien y sucedió lo que todo el mundo sabe. Me enamoré de una compañera actriz que estaba separada y fin, eso no tiene nada de malo", agregó el ex Canal 13.

Al ser consultado por su actualidad indicó que "estoy muy feliz, hay una admiración mútua, estamos en el mismo canal y conversamos sobre cómo nos fue en nuestros días", aunque detalló que "no nos vemos todos los días, cada uno tiene sus hijos y estamos con ellos 14 días al mes".

"Así que cuando nos vemos tratamos de disfrutar y pololear", reconoció.