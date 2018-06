Claudio Palma e insultos de Yamila Reyna: "No la conozco"

Continúan los coletazos por la polémica entre la actriz Yamila Reyna y el relator Claudio Palma. El hombre de Canal 13 replicó a la trasandina y aseguró que "no me daña, de ninguna manera, pero no corresponde".

En conversación con La Cuarta, el "Negro" Palma aseguró que "a ella no la conozco, sé que es actriz, pero no voy a criticar su trabajo ni nada... Yo estoy viejo, llevo 30 años trabajando en esto, tengo el cuero duro, pero eso no significa que deba aceptar ofensas gratuitas".

Tras el sufrido triunfo de Argentina ante Nigeria en el Mundial de Rusia, Reyna publicó un video en su cuenta de Instagram donde insultaba al relator. "Palma, chupala, Palma. Viste que entramos al Mundial. Esto es para vos, puto", le dijo la actriz en aquella ocasión.

Horas más tarde subió otro video donde pedía disculpas y aseguraba que todo se trataba de una broma.

Pese al arrepentimiento, Palma agregó que "creo que si hubiese sido yo el autor de esas publicaciones se habría armado un revuelo peor, y muchos habrían pedido mi cabeza, habrían repudiado de manera pública mi comportamiento en todas las plataformas".