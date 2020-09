Corte de Apelaciones mantiene prisión preventiva de Hernán Calderón Argandoña

A pesar que el padre de Hernán Calderón Argandoña, Hernán Calderón Salinas, buscaba que la sentencia a su hija fuera cambiada a un arresto domiciliario o arraigo nacional, desde la Corte de Apelaciones mantuvieron la prisión preventiva.

"Tengo la convicción de que mi hijo no vino a matarme", señaló Hernán Calderón Salinas, durante la audiencia de la semana pasadada, afirmando que "yo intervengo en doble calidad de víctima y querellante. En ese contexto, no he sido presionado ni estoy actuando en mi condición de padre".

AHORA: Corte de Apelaciones de Santiago mantiene prisión preventiva de Hernán Calderón Argandoña. pic.twitter.com/9aR0vluoZS — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) September 22, 2020

Nicolás Oxman, abogado de Calderón Padre, afirmó que "mi representante estima que estaría bien el arresto domiciliario, arraigo nacional, prohibición de acercarse a él, de porte de armas y asistencia a un programa de tratamiento".