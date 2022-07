Dentista se querelló contra la ex chica reality Flavia Medina por amenazas

La ex chica reality Flavia Medina recibió una querella por amenazas de parte de un dentista, a quien antes la argentina había acusado de incumplir con un tratamiento dental.

Según detalla LUN, el profesional identificado como Christian San Martin interpuso este viernes la denuncia en el 4to Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de amenaza en contra de Medina y su novio Leo Opazo.

De acuerdo a la acción judicial, en marzo pasado la modelo y su pareja llegaron hasta la clínica dental de San Martin vociferando frases como "no se atiendan aquí" y "son estafadores". El odontólogo también señaló que fue amenazado de golpes y que se le dijo que "quemarían" el recinto. Además lamentó que Medina haya mostrado el caso en redes sociales "para divulgar supuestas acciones ilegales que he cometido en el desarrollo de su tratamiento dental".

Sobre este servicio, San Martin indicó que "Flavia se sometió a un tratamiento de ortodoncia, y no hubo un empeoramiento de su sonrisa, hubo un mejoramiento de su sonrisa y mordida. Si bien es cierto, lo que quería lograr no se logró totalmente, eso fue debido a que ella no siguió nuestras recomendaciones".

La funa de Flavia

Por su parte Flavia Medina ya había dado a conocer el caso a comienzos de julio. En su cuenta de Instagram entregó detalles del tratamiento que se estaba realizando en la Clínica Dental Ola, el cual iba a durar inicialmente 8 meses. "Ese fue el comienzo de la pesadilla, al final los meses se convirtieron en años y mis dientes estaban cada vez peores", relató.

"Por empezar no te atendía el mismo ortodoncista, iban pasando distintos estudiantes que hacían las cosas mal y debía volver varias veces a la semana para arreglarme que se salía un bracket, que pinchaba un alambre, o se enchuecaban los dientes. No podía hablar bien y me salían llagas en la boca", agregó la trasandina.

La ex "Doble Tentación" también respondió al episodio de amenazas que denuncia San Martin. "Es mentira, nunca lo amenacé de funa, ni siquiera me gusta esa palabra. Lo que hice fue una denuncia pública para advertir a la gente para que tengan cuidado de ir a ese lugar", recalcó a LUN.

"Yo fui a reclamar mis derechos porque lo que hizo este hombre fue no dar la cara (...) Él nos confesó a Leo (su pareja) y a mí que mi caso se le había ido de las manos, que mis dientes habían quedado peores y que hasta ahí llegaba el tratamiento, porque no sabía como arreglarlo", agregó Medina.