Desde Shakira a Prince Royce: los artistas latinos celebran el triunfo de Biden y Harris

Nombres latinos como Shakira, Ricky Martin, Becky G y Prince Royce han reaccionado en redes sociales tras la elección de Joe Biden y Kamala Harris en la elección presidencial estadounidense.

La colombiana escribiendo que junto a sus hijos celebra "esta nueva fase de unidad y sanación que comienza ahora con Biden como nuevo presidente electo", mientras Ricky Martin subió una imagen en la que la Estatua de la Libertad "despide" a Donald Trump.

The world is in the hands of someone civil and compassionate.

Now it’s time to clean up the environment, provide quality education and health services to all. We all have to do our part, but the groundwork is laid.

Now a little dance with my kids to celebrate! pic.twitter.com/xyWnaZrXqk