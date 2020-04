Doctor eligió a Brad Pitt para que lo imitara y el actor lo hizo realidad

Este sábado, el programa de humor "Saturday Night Live" vivió su segunda edición en cuarentena y tuvo la participación de Brad Pitt que imitó al doctor Anthony Fauci, experto epidemiólogo que asesora el Gobierno de Estados Unidos por la pandemia de coronavirus.

Si hace dos semanas fue Tom Hanks quien fue anfitrión del programa, la sorpresa ahora vino por parte del protagonista de "Once Upon a Time in Hollywood" interpretando al reconocido doctor y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

Días atrás, Fauci, miembro destacado del grupo de trabajo sobre COVID-19 del presidente Donald Trump, fue consultado en una entrevista sobre a quién elegiría para que lo imitara en "SNL", entre Ben Stiller y Brad Pitt, y rápidamente respondió "Brad Pitt, por supuesto".

Así, en el programa Pitt en el papel de Fauci afirmó que "ha habido mucha información errónea sobre el virus. Y sí, el presidente se ha tomado algunas libertades con nuestras pautas. Así que esta noche me gustaría explicar lo que el presidente estaba tratando de decir".

El doctor Fauci de Pitt mostró intervenciones de Trump sobre el coronavirus, como que el virus desaparecería y "sería un milagro", y la idea de inyectar desinfectante en las personas.

Junto con eso, habló sobre el rumor de que el Presidente sacará a Fauci del equipo debido a sus posiciones contrarias. "Sí, me van a despedir, pero hasta entonces, voy a estar allí, exponiendo los hechos a quien esté escuchando. Y cuando escucho cosas como que el virus puede curarse si todos aceptan el 'desafío de comer cápsulas de detergente para ropa' estaré allí para decir 'Por favor, no lo hagas'", dijo.

Hacia el final, Pitt se sacó la peluca y con su voz normal agradeció el trabajo "al real Dr. Fauci. Gracias por su calma y su claridad en este momento desconcertante", dijo el actor. "Y gracias a los trabajadores médicos, socorristas y sus familias por estar en primera línea", sentenció.

Según CNN, durante la lucha contra el virus, ha surgido una especie de culto a Fauci y que una encuesta reveló que 6 de cada 10 estadounidenses dicen que confían en lo que dice el experto sobre el coronavirus.

Dr. Anthony Fauci jokingly says "Brad Pitt, of course" should play him on "Saturday Night Live." pic.twitter.com/WFN45F83mW — New Day (@NewDay) April 10, 2020